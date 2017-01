Am Morgen sind die Vorzeichen für den Handelstag gemischt. In Asien greifen die Märkte die negativen US-Vorgaben auf, während wenig erbauliche Zahlen aus der chinesischen Handelsbilanz zusätzlich belasten, ein schwächerer Yen jedoch zumindest in Japan stützen kann. Die Futures auf die US-Indizes bewegen sich kaum. Auf dem Parkett wird der DAX zur Eröffnung zunächst leicht erholt erwartet. Aus charttechnischer Perspektive gilt es für die Bullen auf der Unterseite zunächst, sich oberhalb der 11.480 Punkten zu behaupten, da andernfalls eine schnelle Bärenattacke auf die 11.400-Punktemarke droht. Auf der Oberseite finden sich die nächsten Zwischenziele weiterhin im Bereich um 11.640 Punkten sowie beim jüngsten Bewegungshoch, das bei 11.692 Punkten markiert wurde.