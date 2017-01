Mit Spannung war gestern die erste Pressekonferenz Donald Trumps seit seiner Wahl zum US-Präsidenten am 8. November 2016 erwartet worden. Viele Marktteilnehmer hatten erhofft, neue Hinweise auf die zukünftige Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten - wie zum Beispiel über mögliche Einfuhrzölle, Steuererleichterungen und höhere Staatsausgaben - zu erhalten. Es wurde jedoch unverhofft darauf gewartet. Andere Themen standen im Fokus. Welche diese waren, wie die US-Aktienmärkte auf Trumps Pressekonferenz reagierten und wie kurzfristig orientierte Anleger an der Entwicklung des Marktes partizipieren können - all das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.