Mit einem beeindruckenden Schlussspurt hat die K+S-Aktie die 2016er-Jahresperformance ein wenig freundlicher gestaltet, nachdem der MDAX-Wert zwischendurch deutliche Kursverluste zu verzeichnen hatte. Auf Gesamtjahressicht blieb trotzdem ein knappes Minus. Wesentlich besser soll es dagegen in 2017 laufen. Zumal der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller viel von seinem Legacy-Projekt erwartet. Ende August 2016 wurde die Inbetriebnahme der Anlagen offiziell gestartet. Bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalsergebnisse am 10. November 2016 stellte das Management die Produktion der ersten Tonne Kali für das zweite Quartal 2017 in Aussicht. K+S geht weiterhin davon aus, die angestrebte Produktionskapazität von zwei Millionen Tonnen Ende 2017 erreichen zu können....

Den vollständigen Artikel lesen ...