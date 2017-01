Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Zucker-, Frucht- und Stärkekonzerns Agrana von 126 auf 136 Euro erhöht. Gleichzeitig bestätigten sie ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Titel.

Die am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2016/17 seien besser ausgefallen als erwartet, schreibt Analyst Christian Bader in einer neuen Studie. Er erwartet außerdem, dass die angekündigte Kapitalerhöhung zur Gänze zur Finanzierung von Expansionsmaßnahmen verwendet wird. So könne die bereits abgeschlossene Übernahme des argentinischen Fruchtzubereiters Main Process oder der beabsichtigte Kauf des serbischen Zuckerproduzent Sunoko damit finanziert werden. Sollte auch diese Übernahme erfolgreich abgeschlossen werden, würde sich die Zuckerproduktion der Agrana um 300.000 Tonnen erhöhen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens in Südosteuropa verbessern, schreibt der RCB-Analyst weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die RCB 7,94 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2016/17. Im Folgejahr 2017/18 soll er auf 9,59 Euro steigen. Für 2018/19 rechnet der Analyst dann mit einem Rückgang auf 9,62 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,50 Euro für 2016/17 sowie auf jeweils 5,00 Euro für die Jahre 2017/18 und 2018/19.

Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Aktien der Agrana an der Wiener Börse im Eröffnungshandel bei 120,35 Euro.

