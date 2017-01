Die britische Investmentbank HSBC hat Talanx von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 30,40 auf 33,60 Euro angehoben. Die Aktien der europäischen Versicherer seien nach der Erholung im zweiten Halbjahr 2016 nicht mehr so attraktiv bewertet, wobei die generell gute Liquiditätsausstattung und attraktive Dividendenrenditen sie etwas nach unten absicherten, schrieb Analyst Kailesh Mistry in einer Branchenstudie vom Freitag. Talanx sei im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen. Das höhere Kursziel begründete Mistry mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/fbr

ISIN: DE000TLX1005