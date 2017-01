Der Kreditversicherer Coface warnt Unternehmen vor der Risikosituation in der Türkei. Die zunehmende politische Unsicherheit und die geschwächte Türkische Lira seien die größten Negativfaktoren, die derzeit der Wirtschaft in der Türkei zusetzen. In der Länderbewertung ist die Türkei schon seit 2014 nur in "B" eingestuft ...

