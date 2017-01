Der Euro hat am Freitag in der Früh gegen den US-Dollar leicht zugelegt, lag damit aber immer noch unter dem EZB-Richtwert vom Vortag. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0636 Dollar nach 1,0679 Dollar beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,0624 Dollar notiert.Jüngste Aussagen des ...

