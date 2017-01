Der grundlegende Support wurde schon längst eingestellt. In drei Jahren soll Windows 7 überhaupt nicht mehr unterstützt werden. Doch nach wie vor dominiert der Windows-10-Vorgänger die deutschen Desktops.

Microsoft läutet den Abschied von Windows 7 ein: Der Softwarekonzern will sein betagtes Betriebssystem in drei Jahren nicht mehr unterstützen, der Support läuft aus. "Bereits bei Windows XP haben wir gesehen, dass sich Unternehmen frühzeitig mit dem Umstieg beschäftigen sollten, um spätere Risiken oder Kosten zu vermeiden", begründete Markus Nitschke, Geschäftsleiter Windows bei Microsoft Deutschland, die frühe Ankündigung. Den heutigen Ansprüchen an moderne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...