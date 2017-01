Unterschleissheim - Zurückblickend lässt sich konstatieren, dass nichts an der Börse einfacher ist, als den Vortag nochmals zu handeln, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Diese alte Börsenweisheit lasse sich auch auf einen längeren Zeitraum übertragen wie beispielsweise das Jahr 2016, das an ungewöhnlichen Ereignissen, welche die Börsen kräftig durchgeschüttelt hätten, nicht arm gewesen sei. So hätten neben den regionalen Krisen insbesondere die Entscheidung über den EU-Austritt Großbritanniens und die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten oftmals für nicht nachvollziehbare Kursbewegungen gesorgt.

