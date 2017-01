Mainz - Dieter Wermuth, Head of Macroeconomic Research bei Wermuth Asset Management, analysiert die derzeitigen Aussichten für Aktien, Bonds und den Euro-Wechselkurs.Da die FED dabei sei, die Leitzinsen im Jahr 2017 angesichts von Vollbeschäftigung und Inflationsraten in der Nähe der Zielwerte weiter zu erhöhen, habe sich die Stimmung am amerikanischen Rentenmarkt verschlechtert. Seit vergangenem Sommer seien die Renditen der zehnjährigen Treasuries um rund 100 Basispunkte gestiegen und befänden sich inzwischen real wieder im positiven Bereich. Europäische und japanische Bonds hätten darauf mit Kursverlusten reagiert. Zumindest im Euroland würden sich im Übrigen die Anzeichen mehren, dass die Inflation nun endlich anziehe, was ein zusätzlicher Grund für die Kursschwäche sei.

