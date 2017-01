Essen - Die Aussagen der US-Notenbanker, die sich gestern bzw. heute am frühen Morgen geäußert haben, klangen ungewohnt ähnlich, berichten die Analysten der National-Bank AG.Alle FED-Vertreter würden davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft in einer robusten Verfassung sei, sodass sie weitere Leitzinserhöhungen verkraften könne. Über die Zahl der Zinsschritte im laufenden Jahr gebe es zwar unterschiedliche Einschätzungen, mal seien es zwei, mal drei. Im Vergleich zu den Aussagen der Notenbanker in den vergangenen beiden Jahren seien sie hinsichtlich der Straffung der Geldpolitik wenig zurückhaltend. Selbst der Abbau der Bilanz der FED sei kein Tabuthema mehr, sodass es im Laufe des Jahres auf der Agenda stehen wird.

