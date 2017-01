London - Für all jene unter uns, die sich mit der Vermögensallokation befassen, stehen wohl spannende Zeiten bevor, so die Experten von Kames Capital.2016 habe man eine dramatische Zunahme des Populismus erlebt. Zunächst bei dem Votum der britischen Wähler für einen Austritt aus der Europäische Union, später bei dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen. Nicht zu vergessen auch die Entscheidung des italienischen Volkes Ende des Jahres, dem politischen Establishment nicht mehr Macht einzuräumen. Diese Abstimmungen seien durch die Bank ein Protest gegen die herrschenden Zustände und bescherten Politik, Wirtschaft und den Märkten ein hohes Maß an Unsicherheit gewesen.

