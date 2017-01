In Sachen Konsolidierung hat der DAX die Anleger in den letzten Monaten immer wieder auf Geduldsproben gestellt. Angesichts der jüngsten Seitwärtsphase ist Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR daher auch tiefenentspannt und durchaus optimistisch. Der DAX-Experte rechnet damit, dass die heute anlaufende Berichtssaison in den USA, sowie Konjunkturdaten derselbigen, den Leitindex bald in Richtung der wichtigen Hürde rund um 11.650 Punkte hieven werden. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.