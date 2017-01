Nintendo: Eine erneute Revolution?

Nintendo (WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007) will wieder einmal die Computerspielewelt revolutionieren, wie es dem japanischen Unternehmen beispielsweise mit der Konsole Wii gelungen ist. Das Modell Wii U war dagegen weniger erfolgreich. Jetzt soll es die Switch-Konsole richten.

Sie soll gewissermaßen die Brücke schlagen zwischen den traditionellen Spielekonsolen und den in den vergangenen Jahren immer beliebter gewordenen Spielen für Smartphones. Dabei hat Nintendo zuletzt unter Beweis gestellt, dass man sich auch in einer veränderten Computerspielewelt bewegen kann. Das Smartphone-Spiel "Pokémon Go" und das Nintendo-Debutspiel für Computer-Handys "Super Mario Run" haben für sehr viel Aufsehen gesorgt und die Nintendo-Aktie zwischenzeitlich beflügelt. Allerdings kam die Switch-Präsentation nicht ganz so gut an.

