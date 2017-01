Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Kursgewinnen auf breiter Front in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Mit den nach Europaschluss deutlich erholten Kursen an der Wall Street und überwiegend freundlichen Aktienmärkten in Asien seien die Vorgaben für den heutigen Handelstag positiv, heisst es im Handel. Die Rede ist von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben.

Viele Marktteilnehmer könnten nun aber eine zunehmend abwartende Haltung einnehmen und den Amtsantritt von Donald Trump in der kommenden Woche abwarten, heisst es weiter. Am Freitag gilt die Aufmerksamkeit der Anleger nun den Quartalsergebnissen einer Reihe von US-Banken. Später werden noch die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,54% höher bei 8'419,88 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,58% auf 1'337,53 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,45% auf 9'169,03 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 28 im Plus, sowie je einer im Minus resp. unverändert.

Mit deutlichen Aufschlägen notieren die Papiere der Grossbanken Credit Suisse (+1,5%) und UBS (+1,0%). Am frühen Nachmittag öffnen die Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo ihre Bücher. Zudem hat laut Händlern Merrill Lynch die CS-Aktien ...

