Eine dementierte Meldung, K+S (ISIN DE000KSAG888) würde den Zielen in der Salz-Sparte hinterherhinken, wirkte wie eine Vitaminspritze auf die Aktie. K+S betonte am Dienstag, man sei im Gegenteil im Bereich Salz auf einem guten Weg. Wer vorher ausstieg, stieg wieder ein, andere wurden aufmerksam und griffen zu. Und das bewirkte, dass eine Hürde überwunden wurde, die sonst vielleicht nicht so leicht hätte übersprungen werden können.

Aber diese Zone, die jetzt zur Unterstützung gewandelte Widerstandszone 22,90/23,00 Euro, muss jetzt auch den Gewinnmitnahmen standhalten, die auf zwei Tage mit kräftigem Plus folgten, denn eine Bullenfalle, ein kraftloses Zurücksacken unter diesen ...

