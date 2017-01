FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank haben sich am Freitagmorgen im Dax mit Kursaufschlägen von 1,52 beziehungsweise 1,19 Prozent mit am stärksten entwickelt.

Vor den am Nachmittag anstehenden Quartalszahlen der großen US-Banken JPMorgan , Bank of America und Wells Fargo zeigte sich auch der gesamte europäische Bankensektor mit einem Plus von zuletzt 0,54 Prozent in respektabler Verfassung.

Laut Händler Markus Huber von City of London Markets dürften Banken in diesem Jahr angesichts der erwarteten Leitzinsanhebungen in den USA durch die Notenbank Fed weiter Zulauf bekommen. Zudem seien viele Fonds im Bankensektor noch immer unterinvestiert.

Einem Pressebericht zufolge erwägt die Deutsche Bank offenbar auch eine Kürzung der Boni für ihre Mitarbeiter. "Da werden wir den Gürtel enger schnallen müssen. Ich glaube, dass es eine deutliche Reduktion geben wird", hatte die "Börsen-Zeitung" aus Aufsichtsratskreisen zitiert./ajx/fbr

