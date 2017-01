Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät TA Associates bei der Beteiligung an think project! GmbH

DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät TA Associates bei der Beteiligung an think project! GmbH

13.01.2017 / 10:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

TA Associates, eine der führenden Private Equity Firmen, hat ihr Investment in think project! bekannt gegeben, eine auf die Anforderungen im Hoch-, Ingenieur-, Industrie- und Anlagenbau ausgerichtete Cloud-Lösung für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in Projekten.

Hintergrund der Transaktion: Das Unternehmen think project! wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet eine mandantenfähige SaaS-Plattform an, die von mehr als 100.000 Nutzern in über 8.000 Projekten in 40 Ländern genutzt wird. think project! liefert eine unmittelbar verfügbare und anpassbare gemeinsame Datenumgebung (Common Data Environment, CDE) für Bau- und Ingenieurprojekte. Das umfassende und sehr flexible Lösungsportfolio basiert auf hochmoderner Technologie. think project! ist BIM-fähig, bietet APIs zur Integration anderer Geschäftsanwendungen und ist über mehrere Touchpoints und Geräte zugänglich. think project! unterstützt gegenwärtig Bauherren und Generalunternehmer aus über 20 Segmenten, darunter Energie und Automotive, Infrastruktur und Projekte der öffentlichen Hand. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter am Hauptsitz in München, in den Zentren für Forschung und Entwicklung in Berlin und Stettin sowie in regionalen Verkaufsniederlassungen in Spanien, Polen, Österreich, den Niederlanden und Frankreich.

"Wir halten think project! für ein außergewöhnliches Unternehmen, das sich in einem relativ einzigartigen und schnell wachsenden Sektor als führender Anbieter positioniert hat", so J. Morgan Seigler, Managing Director bei TA Associates, der dem Aufsichtsrat von think project! beitreten wird. "Unter der Leitung von Thomas Bachmaier und seinem Managementteam ist think project! im deutschen Kernmarkt und international konstant gewachsen. Wir freuen uns, mit einem Unternehmen von so solider Basis zusammenzuarbeiten, und begrüßen die Chance, die kontinuierliche Weiterentwicklung von think project! zu unterstützen."

"Seit der Gründung war für think project! stets das wichtigste Ziel, auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden einzugehen und sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen", so Thomas Bachmaier, Geschäftsführer und Mitgründer von think project!. "Wir möchten der Gründerin und vorherigem Investor WALTER Beteiligungen und Immobilien AG für ihre Unterstützung in der Vergangenheit danken und sind überzeugt, dass die jetzige Partnerschaft mit TA Associates unsere Marke stärken und unser Wachstum weiter vorantreiben wird. Mit großer Begeisterung nehmen wir nun die Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen und angesehenen Unternehmen auf und freuen uns, von der wertvollen Kompetenz und Unterstützung von TA profitieren zu können."

"In Anbetracht unseres Schwerpunkts, in profitable, wachsende Geschäftsfelder zu investieren, ist Bausoftware für TA ein außerordentlich attraktiver Sektor", meint Naveen A. Wadhera, Managing Director bei TA Associates. "Aufgrund seiner gut etablierten Präsenz in Deutschland und steigenden Wachstumsraten in Spanien, Polen, den Benelux-Staaten und weiteren Ländern denken wir, dass think project! als Marktführer in Kontinentaleuropa gut aufgestellt ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management von think project!, mit dem wir gemeinsam den bisherigen Erfolg fortsetzen und die Expansion des Unternehmens durch organisches und anorganisches Wachstum weiter vorantreiben möchten."

Berater der Transaktion

Das Willkie Team unter gemeinsamer Leitung von Mario Schmidt und Dr. Axel Wahl (beide Corporate, Frankfurt) bestand aus den Partnern Dr. Jasmin Dettmar (Finanzrecht), Dr. Patrick Meiisel, Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuern, alle Frankfurt), Susanne Zuehlke (Kartellrecht Brüssel/Frankfurt), Jan Wilms (Finanzrecht), Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht), Counsel Nicolas Dominic Wolski (Steuern, alle Frankfurt), sowie den Associates Andreas Feith, Wolfgang Münchow, Dr. Stefan Bührle, Erik Göretzlehner, Lukas Nein (alle Corporate), Christopher Clerihew, Katja Wolf (beide Finanzrecht, alle Frankfurt) und Philipp Heuser (Kartellrecht Brüssel/Frankfurt).

Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.

Frankfurt am Main, 12. Januar 2017

13.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

536211 13.01.2017

AXC0065 2017-01-13/10:45