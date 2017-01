Der Terroranschlag in der Neujahrsnacht war nicht der erste in Istanbul. Viele Menschen haben Angst und ändern ihre Gewohnheiten, um nicht zum Opfer zu werden. Damit sind sie in Europa nicht alleine.

Für Ethem Salli ist Istanbul immer noch eine der großartigsten Städte der Welt. Und dennoch hat seine Begeisterung in den vergangenen Wochen und Monaten einen Dämpfer erlitten. Wie viele andere Türken geht auch der 41 Jahre alte Umweltingenieur wegen der Welle von Terroranschlägen nicht mehr gerne nach draußen und meidet Menschenansammlungen. Die Fahrt zur Arbeit und wieder zurück - mehr unternimmt er derzeit nicht.

"Ich habe Angst, wie alle anderen um mich herum", erklärt Salli. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Regierung viel Sicherheit bieten kann." Im Moment fühlten sich einfach alle ständig in Gefahr. "Und so sind die Türkei und Istanbul zu beängstigenden Orten geworden."

Betroffen sind allerdings nicht nur die Türkei und Istanbul. Von Berlin bis Brüssel, von Florida bis Frankreich fragen sich die Menschen, ob sie aus Angst vor Terroranschlägen ihr Alltagsleben verändern müssen. In Paris treffen sich Einwohner und Touristen wieder in den vielen Cafés der Stadt, genau wie vor den Terroranschlägen vom 13. November 2015. Viele Schulen haben aber Ausflüge gestrichen, damit die Kinder nicht zum Ziel von Anschlägen werden.

In Belgien gilt weiterhin die zweithöchste Alarmstufe, Soldaten und Polizisten sind mittlerweile kein ungewohnter Anblick mehr auf den Straßen. Die Belgier gehen dennoch weniger aus als früher. In einer Umfrage der Verkehrsbehörde gaben ein Drittel der Befragten an, sie hätten im vergangenen Jahr ihr Verhalten ...

