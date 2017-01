Cheetah Mobile Inc (NYSE: CMCM) hat seine App PhotoGrid in eine soziale Foto-Community mit 15 Millionen Fans verwandelt. Hinter dieser Entwicklung steht die Erweiterung der App um Funktionen, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen. Dass die für ihre schönen Fotocollage-Fähigkeiten bekannte App bereits beliebt ist, zeigen die 300 Millionen Downloads und 15 Millionen Bearbeitungen täglich.

Jetzt kommen PhotoGrid-Fans in den Genuss neuer Funktionen, darunter stärker personalisierter Feeds, dynamische Spezialeffekte und Hunderte von Stickern und Filtern.

PhotoGrid bietet Nutzern die Möglichkeit, Schöpfungen, Kommentare und Chats zu teilen. Mitglieder der Community können im PhotoGrid-Netzwerk eigene Anmerkungen an Collagen und Bilder machen. Mit interaktiven "rollenden Kommentaren" werden Bilder lebendig.

Jill Shih, VP, Product User Experience bei Cheetah Mobile, erläuterte: "Viele von unseren Nutzern bearbeiten Fotos mit PhotoGrid und veröffentlichen sie dann auf sozialen Plattformen wie Facebook. Jetzt vereint PhotoGrid eine Community, die Bilder teilt, in einem One-Stop-Shop für die Aufnahme und Bearbeitung von Bildern."

PhotoGrid verfügt über Streams mit bestimmten Inhalten für Gruppen wie Reise, Mode oder Prominente plus intelligente Bildbearbeitung und kostenlose Sticker-Pakete. Die App bietet Spezialeffekte und über 300 Layouts und 500 Sticker, die häufig mit Neuerscheinungen ergänzt werden, damit das Nutzererlebnis frisch bleibt, Spaß macht, im Trend liegt und immer relevant ist.

Mit PhotoGrid können auch Slideshows, Präsentationen und weitere soziale Inhalte erstellt werden. Die kostenlose App kann von Google Play oder App Store heruntergeladen werden. Sie verwendet jetzt eine Kombination von künstlicher Intelligenz, Gesichtserkennung und maschinellem Lernen, um Fotos in dynamische Kunstwerke zu verwandeln, die in der neuen Community und weiteren sozialen Netzwerken geteilt werden können.

"More intelligent, interactive and creative--Lens have fun with PhotoGrid" PhotoGrid

Cheetah Mobile (NYSE: CMCM) ist ein führendes Mobile-Internet-Unternehmen, das Apps für mobile Nutzer weltweit bereitstellt und auf der mobilen Plattform Nutzer mit personalisierten Inhalten vernetzt.

Mit seinen Produkten, darunter seine beliebten, einsatzkritischen Dienstanwendungen Clean Master, CM Security und Battery Doctor, macht Cheetah Mobile das Interneterlebnis der Nutzer intelligenter, schneller und sicherer. Das Unternehmen hat weltweit 612 Millionen monatlich aktive User (MAUs) (Stand September 2016), von denen etwa 80 Prozent außerhalb von China leben. Aufbauend auf dem Erfolg seiner einsatzkritischen Anwendungen hat Cheetah Mobile eine Reihe von auf Inhalte ausgerichteten mobilen Apps gestartet, darunter News Republic und Live.me.

Cheetah Mobile bietet seinen Werbekunden direkten Zugang zu mobilen Zielgruppen sowie globalen Werbekanälen, über die gezielte Inhalte an Hunderte von Millionen Nutzer übermittelt werden können.

