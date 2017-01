Glaubt man den meisten Analysten, so hat die Aktie der Lufthansa das meiste Pulver bereits verschossen. So hat die DZ Bank zum Beispiel den fairen Wert für Lufthansa von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Treibstoffkostenprognose der Fluggesellschaft für 2017 habe negativ überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag....

