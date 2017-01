Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) notierte gestern Morgen im Bereich der 19.940/890 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Dow Jones sei am Morgen nicht wesentlich weiter gekommen und habe bereits da sein TH markiert. Bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es in einer engen Box seitwärts gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...