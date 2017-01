Bei Medigene (ISIN DE000A1X3W00) zogen gestern aus charttechnischer Sicht dunkle Wolken auf. Ein sehr markantes Warnsignal in Form eines Evening Star (Abendstern) war aufgetaucht. Und solche Formationen können besonders dann in einen Abwärtsschub münden, wenn sie auf eine intensive Aufwärtsbewegung folgen. Aber:

Was wir heute sehen, sind Käufe. Die bullishe Seite hält dagegen. Und allemal noch rechtzeitig, denn "gültig" werden viele Candlestick-Formationen, so auch der Evening Star, erst, wenn entsprechende Reaktionen am Folgetag sie bestätigen. Käufe hingegen zeigen Widerstand - gut so. Aber natürlich sollte das jetzt am Vormittag erreichte Plus bis zum Feierabend halten, sonst wäre hier doch mit einer Korrektur zu ...

