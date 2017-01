Unterföhring (ots) - Endlich wieder Fußball! Eine Woche vor dem Bundesliga-Rückrundenstart wird der erste Titel 2017 live in SAT.1 vergeben: Der FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, der 1. FSV Mainz 05 und Gastgeber Fortuna Düsseldorf starten beim "TELEKOM CUP 2017" am Samstag, 14. Januar 2017.



Ab 14:45 Uhr melden sich Matthias Killing, Andrea Kaiser und Experte Stefan Effenberg live aus der Düsseldorfer Esprit Arena mit dem ersten Duell zwischen dem Rekordmeister Bayern München und Fortuna Düsseldorf. Kommentiert wird die Begegnung von Markus Götz. Im zweiten Spiel trifft Borussia Mönchengladbach auf den 1. FSV Mainz 05, Kommentator ist Uwe Morawe.Im Anschluss werden das Spiel um Platz drei sowie das Finale ausgetragen.



Bereits zum achten Mal wird dieses Top-Event, das erstmals im Winter stattfindet, von SAT.1 übertragen. Die vier Begegnungen haben jeweils eine Spiellänge von 45 Minuten. Bei einem Unentschieden geht es direkt ins Elfmeterschießen. Sämtliche Partien können auch im Livestream auf ran.de und sat1.1 sowie in der ran- und SAT.1-App verfolgt werden.



