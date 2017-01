MorphoSys steht kurz vor einer großen Nachricht: der erste zugelassene Antikörper, der auf der Technologie des Unternehmens basiert. Mit einem Call-Optionsschein mit Basiswert bei 40 Euro und einer Fälligkeit im Juni kann sich eine Chance von 100 Prozent ergeben. Im Update: Daimler.

MorphoSys entwickelte mit der HuCAL-Technologie die umfangreiche Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde das Unternehmen zum Marktführer im Bereich der therapeutischen Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen in der heutigen Humanmedizin. Gemeinsam mit seinen Partnern aus dem Pharmabereich baute MorphoSys eine Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten auf und gab gestern bekannt, dass Partner Novartis eine klinische Phase-2-Studie mit dem Antikörper Bimagrumab durchführen werde. 2017 kann MorphoSys ein weiterer bedeutender Meilenstein bevorstehen: Guselkumab heißt ein mithilfe der Antikörper-Bibliothek durch den Lizenznehmer Janssen Research and Development identifizierter, vollständig humaner Antikörper. Dieser reichte Ende November den Antrag auf Marktzulassung ein. Wenn die Zulassung erteilt wird, könnte Guselkumab der erste auf der Technologie von ...

