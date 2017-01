FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- GOLDMAN RAISES EUROPEAN MEDIA TO 'ATTRACTIVE' (NEUTRAL)



- BARCLAYS CUTS PREMIER OIL TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 100 PENCE - BARCLAYS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 145 PENCE - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 3750 (3700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES LADBROKES CORAL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 160 PENCE - BERENBERG RAISES PAYSAFE PRICE TARGET TO 592 (477) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RANDGOLD RESOURCES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 7400 (7190) P. - BERENBERG RAISES SUPERGROUP PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CS CUTS PENNON GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 680 (800) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4850 (4750) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS INFORMA TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 856 (891) PENCE - GOLDMAN CUTS UBM PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 820 (788) PENCE - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL PLC TO 'CONVICTION BUY' ('BUY') - TARGET 356 (308) P. - GOLDMAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 737 (613) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2185 (2150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ITV TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 263 (201) PENCE - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 808 (708) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1622 (1506) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1145 (1095) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 2220 (2034) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 925 (1050) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 400 (405) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3350 (3300) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1965 (1930) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5420 (5290) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DIRECT LINE TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 350 (333) PENCE - HSBC RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 245 (243) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 205 (193) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1006 (972) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES LANCASHIRE HOLDING PRICE TARGET TO 739 (730) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1890 (1680) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 630 (595) PENCE - 'BUY' - HSBC RESUMES PHOENIX GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 737 PENCE - JEFFERIES CUTS DUNELM GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 650 (700) PENCE - MACQUARIE CUTS BARCLAYS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 245 (230) PENCE - MACQUARIE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6300 (5700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'NEUTRAL'



