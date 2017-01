In Auschwitz war er als Todesarzt berüchtigt, er schickte Menschen in die Gaskammern und führte grausame Experimente durch. Jetzt dienen die Gebeine von KZ-Arzt Josef Mengele als Lehrmaterial für Rechtsmediziner.

Mehr als 30 Jahre lang lagerten die Gebeine von NS-Verbrecher Josef Mengele in einem blauen Plastiksack im Rechtsmedizinischen Institut im brasilianischen São Paulo. Dann bat der Arzt Daniel Romero Munoz - Leiter des Teams, das 1985 die sterblichen Überreste identifizierte - um die Genehmigung, die Knochen in seinen forensischen Vorlesungen zu nutzen.

Seine Schüler studieren sie nun und verbinden ihre Erkenntnisse mit der Lebensgeschichte des KZ-Arztes, der als "Engel des Todes" im Todeslager Auschwitz berüchtigt war. "Die Gebeine werden helfen zu lehren, wie man die Überreste eines Menschen untersucht und dann diese Informationen mit Daten in Dokumenten über diese Person abgleicht", erläutert Munoz.

Mengele, der während der Nazi-Zeit entsetzliche Experimente an KZ-Häftlingen vorgenommen und Tausende Menschen in Auschwitz in die Gaskammern geschickt hatte, starb vor fast vier Jahrzehnten. Er ertrank vor der Küste des brasilianischen Bundesstaates São Paulo.

Mengeles Leben auf der Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg machten seine Gebeine zu einem nützlichen Lehrinstrument, formuliert es Munoz. "Als wir seine Überreste untersuchten, entdeckten wir zum Beispiel eine Fraktur am linken Becken", ...

