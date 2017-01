Ermittler haben in London einen der mutmaßlichen Drahtzieher im großangelegten Steuerbetrug mit CO2-Verschmutzungsrechten festgenommen. Nun soll der Mann an die deutschen Behörden ausgeliefert werden.

Ein mutmaßlicher Drahtzieher des großangelegten Steuerbetrugs mit CO2-Verschmutzungsrechten in Deutschland ist den Ermittlern in London ins Netz gegangen. Der 42 Jahre alte Brite sei bereits am Dienstag auf dem Flughafen Heathrow bei der Ankunft aus Abu Dhabi festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Er war seit Oktober weltweit zur Fahndung ausgeschrieben, ihm wird schwere Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Die Frankfurter Ermittler haben seine Auslieferung ...

