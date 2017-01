Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin ist seit Jahresbeginn um 30 Prozent in die Knie gegangen. Grund: Die chinesische Zentralbank hat am 11. Januar angekündigt, Bitcoin-Handelsplattformen im ganzen Land genau zu untersuchen. Die Lizenzen werden dahingehend geprüft, ob Kreditgeschäfte, oder Börsengeschäfte auf Bitcoin-Basis überhaupt erlaubt sind. Das erschreckt die Bitcoin-Investoren. Denn rund 90 Prozent des weltweiten Handels finden derzeit auf chinesischen Plattformen statt - auch weil das Zocken hier gebührenfrei ist. Ist das das Ende von Bitcoin? "Natürlich nicht", so Bitcoin-Experte Oliver Flaskämper im Gespräch mit dem AKTIONÄR. "Es gibt einfach schon zu viele Todesanzeigen über den Bitcoin, als dass ich noch daran glauben kann, dass der Bitcoin wieder verschwinden würde." Auch der Blick auf den Langfristchart zeigt: Unterm Strich verdienen Investoren mit Bitcoin: Auf Sicht von 12 Monaten liegt die Kryptowährung immer noch 80 Prozent im Plus.

