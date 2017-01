Aarau - Der Zinsanstieg der letzten Monate verlor im Dezember deutlich an Schwung, so die Analysten der Aargauischen Kantonalbank.Das erreichte Niveau scheine nun zunehmend die höhere Inflationserwartung der Marktteilnehmer sowie die optimistischeren Konjunkturaussichten abzubilden. Zudem stünden keine unmittelbaren geldpolitischen Entscheide an, welche die Zinsen maßgebend in die eine oder andere Richtung bewegen könnten. Somit sei nun vorderhand mit einer Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau zu rechnen, was in den nächsten Wochen auf eine Seitwärtstendenz bei den Renditen hindeute.

