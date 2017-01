Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Horizon®MarktZins Cap Anleihen der HSH Nordbank vor.Wer derzeit in langlaufende, festverzinsliche Schuldverschreibungen investiere, werde sich im Falle eines generellen Kursanstieges im Euroraum mit erheblichen Kursverlusten anfreunden müssen. Derzeit sehe es zwar nicht danach aus, als ob die Zinsen in der Eurozone bald ansteigen würden, aber mit variabel verzinsten Veranlagungsformen könne das Kursverlustrisiko im Falle eines Zinsanstieges deutlich reduziert werden. Deshalb könnte für Anleger, die in den nächsten Jahren mit einem - wenn auch geringen - Zinsanstieg rechnen würden, die Veranlagung in variabel verzinste Veranlagungsformen, die wegen der Zinsanpassungen einen wesentlich stabileren Kursverlauf als festverzinste Anleihen hätten, durchaus sinnvoll sein.

