Im Streit um Kostenunterstützungen von bedürftigen Dialyse-Patienten in den USA hat Fresenius Medical Care eine einstweilige Verfügung erreicht. An diesem Freitag wäre eigentlich eine neue Verordnung in Kraft getreten, die bedürftigen Dialyse-Patienten finanzielle Unterstützungen versagt hätte. Was dies nun konkret bedeutet und welche weiteren Auswirkungen auf die Aktie und das Geschäft von FMC zu erwarten sind, erläutert Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Die TecDAX-Werte Medigene und Evotec sind stark ins Jahr gestartet und erfreuen die Anleger mit stetig steigenden Kursen. Ob die Rallye noch weiter anhalten könnte und wie Anleger sich am besten positionieren sollten, wägt Schlegel im Video ab!