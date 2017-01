Die jahrelange Baisse im Rohstoffsektor hat fast alle Metalle getroffen. Auch Graphit, eine Modifikation von Kohlenstoff, stürzte nach einem Preishoch 2011 ab und verlor etwa die Hälfte seines Wertes. Ähnlich erging es vielen Aktien von Mining-Unternehmen, die über entsprechende Lagerstätten verfügten. Doch im Gegensatz zu herkömmlichen Industriemetallen gelang bei Graphit bereits seit 2014 eine Stabilisierung. Inzwischen nimmt die Suche nach dem Metall aber Fahrt auf. Und das hat seine Gründe.

Loslösung von China

Zum einen ist da die Abhängigkeit von der chinesischen Produktion, die je nach Schätzung immer noch drei Viertel bis vier Fünftel des Weltmarktes ausmacht. Hinzu kommt, dass die Qualität der Chinesen nicht immer den höchsten Ansprüchen entspricht. Graphit ist eben nicht gleich Graphit. Der gestiegene Qualitätsanspruch hat seine Ursachen auf der Nachfrageseite. Bisher war Graphit vor allem aufgrund seiner Feuerfestigkeit in der Stahlindustrie gefragt. Doch es kommen immer neue Anwendungen hinzu. Ein Beispiel ist der Einsatz in Wärmedämmern in der neuesten Generation von Atomkraftwerken, die zwar nicht in Mitteleuropa, aber dafür insbesondere in den USA, der Volksrepublik China und weiteren Schwellenländern gefragt sind. Auch hier ist die beste Qualität nötig. Für Anlegerohren klingt das aber erst einmal nicht besonders sexy.

Tesla und Co. treiben die Nachfrage

Doch das hat sich geändert. Denn Graphit wird auch in Anwendungen wie Lithium-Ionen-Batterien benötigt. Und da bietet sich derzeit ein riesiges Spielfeld, was erst zum großen Wachstum ansetzt. Neben Smartphones sind das intelligente Konsumgüter, aber vor allem Energiespeicher und Elektroautos. Hier steht insbesondere die elektrische Leitfähigkeit von Graphit im Vordergrund. Bei Elektromotoren besteht nämlich die Anode aus Graphit. Eine Daumenregel besagt: Der Akku eines Elektro-Kleinwagens benötigt rund 13 Kilogramm Graphit. Bei Oberklasse-Modellen wie jenen von Tesla und Co. ist es deutlich mehr.

Attraktives Graphit-Projekt

Insofern ist mit einer steigenden Nachfrage in den kommenden Jahren zu rechnen. Genau hierauf setzt auch Lomiko Metals. Die Kanadier verfügen mit dem La Loutre-Projekt in Quebec inzwischen über eine NI-43-101-konforme Ressource. Erst jüngst schloss das Unternehmen ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...