Die Börsenblogger um 12: Deutsche Bank führt die DAX-Siegerliste an

Nach den gestrigen Kursverlusten zeigt sich der DAX zum Wochenausklang in einer guten Verfassung. Von einer neuerlichen Euphoriewelle (siehe Trump-Rallye Ende 2016) ist jedoch immer noch nichts zu sehen. Das liegt jedoch nicht daran, dass heute Freitag, der 13. ist

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 11.578

MDAX +0,3% 22.378

TecDAX +0,5% 1.838

SDAX +0,1% 9.678

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.307

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank, Münchener Rück und Deutsche Post. Interessant ist auch der Blick in die zweite Reihe. K+S will 2017 die jüngsten Sorgen vergessen machen. An sich hätte man bei Nintendo Grund zum Jubel. Allerdings kommt die neue Spielekonsole Switch am Markt zunächst gar nicht gut an. Und dann bleibt natürlich die Dauerfrage: Welche Auswirkungen wird die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf die Märkte haben?

