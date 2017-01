Frankfurt am Main (ots) - Die agrarzeitung (az) erscheint ab heute in einem geänderten Layout. Auch redaktionell setzt der unabhängige Wochentitel, den die dfv Mediengruppe publiziert, starke Akzente mit dem Ziel, wichtige Themen noch prägnanter darzustellen, Ressorts klarer zu ordnen und die Leserführung zu optimieren. Die agrarzeitung räumt brisanten Themen sowie Meinung und Kommentar mehr Platz ein und präsentiert diese fokussiert: Seite 2 wird zu einer reinen Meinungs- und Kommentarseite. Seite 3 widmet sich ganz dem Thema der Woche und beleuchtet es aus verschiedenen Perspektiven. Klar trennt die Redaktion - auch optisch - zwischen Fakten und Meinung.



Die Struktur der Rubriken wird klarer geordnet in Politik, Wirtschaft und Märkte. Unter der Rubrik Wirtschaft finden sich neben aktuellen Nachrichten aus Handel und Industrie Fachinformationen zur Tierhaltung, dem Pflanzenbau sowie Karrierethemen. Auch die fachspezifischen Reports reihen sich in das Wirtschaftsressort ein.



Neu ist die Gestaltung der letzten Seite mit den Kolumnen aus Brüssel, Berlin und München. Unter der Rubrik "querfeldein" gewähren az-Korrespondenten Einblicke in ihre Arbeit jenseits des offiziellen politischen Parketts und bieten den Lesern neue Perspektiven. Personalien, Porträts, Steckbriefe interessanter Persönlichkeiten im Agribusiness sowie Termine schließen das Informationsangebot der agrarzeitung ab.



In Zeiten von Fake-News und ungefilterter Information über Social Media kommt es auf fundierte, gut recherchierte Informationen an. Seit mehr als 70 Jahren steht die agrarzeitung für eine unabhängige Berichterstattung, eine kritische Kommentierung sowie die präzise Einordnung der Ereignisse aus Politik und Wirtschaft. Der neue Auftritt unterstreicht diesen Anspruch.



