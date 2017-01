Frankfurt - Zwar deuten die Einkaufsmanagerindices auf einen synchronen globalen Aufschwung des Industriesektors hin, jedoch mahnen in Europa politische Unwägbarkeiten zur Vorsicht, so die Experten von Vontobel Asset Management.Im Vergleich zum Vormonat würden die Experten ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in 2017 unverändert belassen. Damit seien die Experten für die USA und die Eurozone optimistischer als der Konsens.

