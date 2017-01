SpiceJet reicht bei Boeing eine milliardenschwere Bestellung ein: Die indische Billig-Fluggesellschaft ordert bis zu 205 Maschinen vom Typ 737 MAX im Wert von bis zu 22 Milliarden Dollar.

Boeing hat einen Milliarden-Deal an Bord gezogen: Die indische Fluggesellschaft SpiceJet will bis zu 205 Flugzeuge des Airbus-Konkurrenten im Wert von bis zu 22 Milliarden Dollar kaufen. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, 155 Jets bereits bestellt zu haben. Zudem sei eine Option für 50 weitere Flugzeuge vereinbart worden.

Bei der Bestellung handle es sich um Maschinen vom Typ 737 MAX. Darin enthalten sei eine Order von 55 Flugzeugen, ...

