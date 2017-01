Unterföhring (ots) - In dieser Show ist Improvisationstalent gefragt: In "Paul Panzers Comedy Spieleabend" treten im Frühjahr 2017 freitags zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an. Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen, pantomimisch spielen oder unter herausfordernden Umständen erklären.



Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes - erst recht im TV. In meiner neuen SAT.1-Show bin ich der Spielemacher. Eins steht fest: Meine prominenten Kandidaten müssen sich richtig warm anziehen!"



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Ein Spieleabend mit Paul Panzer verspricht jede Menge Spaß und Unterhaltung. Ich freue mich sehr, dass Paul Panzer seine erste eigene Spielshow in SAT.1 moderiert. Um es mit seinen Worten zu sagen: Panzer, ich begrüße Sie."



Produziert wird "Paul Panzers Comedy Spieleabend" von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1. Tickets für die Shows gibt es ab sofort unter www.tvtickets.de. Alle Infos zur Show finden Sie auf unserer SAT.1-Presseseite www.presse.sat1.de.



"Paul Panzers Comedy Spieleabend", ab Frühjahr 2017, freitags, in SAT.1.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Anita Richtmann Tel. +49 [89] 9507-1108 Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2