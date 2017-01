Der Bundesrechnungshof hat massive Kritik am Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) bezüglich der Kosten der Energiewende geübt. "Das BMWi hat keinen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der Energiewende", heißt es in einem Prüfbericht des Bundesrechnungshofs (BRH) an den Haushaltsausschuss...

