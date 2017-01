"Entengrütze", das klingt unappetitlich. Die kleinen, grünen Linsen im Teich kennt jeder - gegessen haben sie bislang wohl die Wenigsten. Forscher zeigen, dass sie eine wertvolle Proteinquelle für Menschen sein könnten.

Wasserlinsen haben offenbar die Chance, groß in der menschlichen Ernährung rauszukommen. Ein Team aus deutschen und indischen Forschern untersucht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena aktuell das Potenzial der kleinen, grünen Pflanzen, die wohl jeder vom Tümpel in der Nachbarschaft kennt.

Bislang wird die schnell wachsende Pflanze in Deutschland unterschätzt. In anderen Ländern kennt und schätzt man Wasserlinsen hingegen in der Ernährung. In Thailand, Kambodscha und Laos steht die Entengrütze in Form von Suppen oder als Gemüsebeilage bereits seit Jahrtausenden auf dem Speiseplan.

Die Wasserlinsen sind vor allem als pflanzliche Eiweißquelle interessant - nicht nur für ...

