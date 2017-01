Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss eingerichtet, der kommenden Mittwoch erstmals tagen wird. Vorsitzende des Brexit-Ausschusses ist Kanzlerin Angela Merkel, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin erklärte. Sinn des Ausschusses sei es, die deutschen Interessen zu identifizieren, um sie dann auf EU-Ebene in die Verhandlungen für die Zeit nach dem Brexit einzubringen.

Stellvertreter der Vorsitzenden Merkel (CDU) ist demnach Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die Federführung der Ausschussarbeit liegt bei Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD). Weitere ständige Mitglieder sind Finanzminister Wolfgang Schäuble und Kanzleramtschef Peter Altmaier (beide CDU), Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sowie Regierungssprecher Seibert als Chef des Presse- und Informationsamtes. Je nach Fall, Zuständigkeit und Lage können auch andere Minister hinzugezogen werden.

Warten auf die Erklärung

Der Ausschuss sei am 16. November eingerichtet worden, erklärte Seibert, der zu Tagesordnungen im Detail keine Angaben machte. Der Ausschuss diene der Vorbereitung auf die Austrittsverhandlungen, erklärte der Regierungssprecher.

Man werde sich über organisatorische und strukturelle Fragen unterhalten, die zu klären seien, sagte Seibert. Ab dem Moment, ab dem die britische Regierung sich erklärt habe, werde man mehr in die Inhalte gehen. Die britische Premierministerin Theresa May hat die offizielle Austrittserklärung ihres Landes bis Ende März angekündigt.

"Die Bürger wollen sicher wissen, dass wir uns darauf vorbereiten", sagte Seibert. Es handele sich "um eine besondere Situation", die auch "besondere Reaktionen" erfordere.

