Am Freitag sind Geldboten in neun Bundesländern in den Warnstreik getreten - rund 6000 der insgesamt 11.000 Beschäftigte der Branche. Sie fordern 12 Prozent mehr Lohn. In einigen Bankautomaten könnte Geld knapp werden.

