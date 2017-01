Neu-Isenburg (ots) - In der Hierarchie der wichtigsten Werte genießen Sicherheit und Freiheit die mit Abstand höchste Priorität. Mit Zustimmungsraten von 72 % bzw. 71 % liegen sie weit vor Demokratie (39 %), Gemeinschaft (33 %), Wohlstand (31 %) und Fortschritt (9 %). Dies ist das Fazit des "Deutschland-Puls 2017" des Genossenschaftsverbands. Er basiert auf einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov. Befragt wurden 2.040 Personen im Alter von mindestens 18 Jahren.



Die Angst vor Terroranschlägen hat nicht dazu geführt, dass das Sicherheitsbedürfnis dominiert. Wenig überraschend wird Sicherheit vor allem mit "Schutz vor Kriminalität, Gewalt und Terror" assoziiert (70 % Zustimmung). "Keine Kriegsgefahr" (54 %) folgt mit deutlichem Abstand auf Platz 2. Immerhin auf Platz 3 (45 %) und mit fast 20 Prozentpunkten Vorsprung auf weitere in Frage kommende Aspekte rangiert die "Absicherung des Lebensstandards im Alter". "Darin kommt die Sorge zum Ausdruck, bis zum Beginn des Ruhestands nicht ausreichend Vermögen aufbauen zu können", analysiert Verbandspräsident Michael Bockelmann. "Das ist auch eine Konsequenz der EZB-Nullzinspolitik auf Erspartes." Umgekehrt zeige dieses Ergebnis, dass die Notwendigkeit, private Vorsorge zu treffen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei.



Bei dem, was die Menschen konkret mit Freiheit verbinden, liegt das Recht auf freie Meinungsäußerung weit vorn (68 % Zustimmung). "Meinen eigenen Lebensstil verwirklichen" (55 %) und "finanzielle Unabhängigkeit" (49 %) folgen deutlich vor "Freie Wahlen" (37%).



Zum "Deutschland-Puls 2017": Den Befragten wurde eine Liste mit Werten sowie damit verbundenen Aspekten vorgelegt. Sie konnten bis zu drei auswählen oder auch eine eigene Angabe dazu machen. Die Online-Umfrage fand zwischen dem 04.01.2017 und 06.01.2017 statt.



OTS: Genossenschaftsverband newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115684 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115684.rss2



Pressekontakt: Dr. Volker Hetterich Pressesprecher Genossenschaftsverband e.V. Telefon: +49 69 6978-3163, Telefax: +49 69 6978-423163 E-Mail: volker.hetterich@genossenschaftsverband.de