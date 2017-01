Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss von seiner freundlichen Seite. Die Wogen nach der Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump würden sich nun wieder etwas glätten, erklärten Händler mit Blick auf die laufende Gegenbewegung. Trotzdem scheine es, dass die Euphorie nach dem Wahlsieg Trumps nun endgültig verflogen ist.

Viele Marktteilnehmer würden nun eine zunehmend abwartende Haltung einnehmen und den Amtsantritt von Trump in der kommenden Woche ausharren. Kurzfristig sei zudem eine Korrektur nicht auszuschliessen. Am Freitag gelte aber erst einmal die Aufmerksamkeit der Anleger den Quartalsergebnissen einer Reihe von US-Banken. Später werden noch die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.05 Uhr 0,62% höher bei 8'427,29 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,72% auf 1'339,31 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,53% auf 9'176,11 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, vier im Minus um zwei unverändert.

Bankaktien stehen am Freitag in der Gunst der Anleger. So ziehen etwa die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS um jeweils 2,2% an. CS wurden laut Händlern von Merrill Lynch auf die "Europe 1"-Liste gesetzt. Schon bald öffnen in den USA die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...