Stuttgart - Die Renault Credit International Banque S.A. kam mit einer Neuemission an den Kapitalmarkt (ISIN FR0013230737/ WKN A19BE8), so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen sei bei 750 Mio. Euro festgesetzt worden. Die Verzinsung liege bei 0,75 Prozent p.a. und am 12.01.2022 solle die Rückzahlung erfolgen. Der Emittent habe zudem eine Make Whole Kündigungsoption bis zum 12.10.2021 unter Zahlung einer Prämie von 0,20 Prozent. Ab dem 12.10.2021 könne die Anleihe zu 100 Prozent gekündigt werden. Die Mindeststückelung liege bei 1.000 Euro Nominal.

