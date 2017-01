Private Fernsehsender galten zuletzt nicht unbedingt als attraktive Anlageform an den Aktienmärkten, weisen jedoch seit Dezember letzten Jahres eine ansehnliche Performance auf und bieten nach wie vor beste Long-Chancen - hierzu gehört auch das Wertpapier der RTL Gruppe, die sich sukzessiv an ihren Abwärtstrend heran pirscht.

Nach einem Verlaufshoch bei 97,00 Euro im April 2016 fiel die Aktie der RTL Gruppe in einen mittelfristigen Abwärtstrend und setzte auf ein Verlaufstief von 63,47 Euro bis Anfang Dezember letzten Jahres zurück. Erst in diesem Bereich kam die Aktie zum Stehen, vollzog anschließend eine Trendwende und arbeitete sich bis knapp an die 200-Tagelinie heran. Dabei konnte sogar der EMA 50 auf Tagesbasis überwunden werden und dient nun als kurzfristige Unterstützung bei fallenden Kursnotierungen. Der Jahresstart war zwar nicht gerade von Erfolg gekrönt, jedoch zeigen sich seit Mitte dieser Handelswoche eine deutliche Stabilisierung, sowie im Freitagshandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...