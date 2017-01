München (ots) -



Buchstäblich Feuer und Flamme für den Kampf gegen Leukämie: Die José Carreras Leukämie-Stiftung und "Schuhbecks teatro" laden am 13. Februar 2017 zu einem Charity Dinner der Extra-Klasse ein. Neben den Top-Acts der diesjährigen Show "Sweet Dreams" können sich die Gäste auf viele prominente "Kellner" wie Elmar Wepper, Sepp Maier, Peter Hardenacke, Martin Gruber, Frederic Meisner u. v. a. m. sowie auf einen musikalischen Überraschungs-Act freuen. Mit dabei ist auch Simon Pierro: Der Magier und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung wird mit seinem iPad das Publikum in Erstaunen versetzen. Durch den Abend führt als Gastmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein.



Mit dabei auch der Artist Ivan Pelligrini, der gemeinsam mit seinen Brüdern Auszüge aus der Weltklasse-Show der "Pelligrini Brothers" zeigen wird. Die Ärzte gaben Ivan Pelligrini noch ein Jahr zu leben. Vor drei Jahren erhielt der italienische Star-Akrobat die Diagnose: akute Leukämie. Dank medizinischer Hilfe und glücklicher Umstände überlebte er die schwere Krankheit und kämpfte sich sogar zurück in die Manege.



Tickets für den unvergesslichen Abend gibt es ab sofort auf www.teatro.de/show/jose-carreras-charity/ und unter event@carreras-stiftung.de sowie auf www.muenchenticket.de. Der Erlös fließt unmittelbar in Stiftungsprojekte.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 1100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden- Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit weit über 100 Millionen Euro Spenden die langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im deutschen Fernsehen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de.



Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



Spendenhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen) SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



