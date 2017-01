Bonn (ots) - phoenix berichtet am Samstag von der Abschluss-Pressekonferenz zur CDU-Bundesvorstandsklausur in Perl-Nennig/Mosel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Vorsitzenden der Saar-CDU, Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Außerdem fasst der Sender phoenix die Ergebnisse der Abschluss-Pressekonferenz von der Jahresauftakt-Klausur DIE LINKE in Berlin zusammen. Im Studiogespräch mit dem Politikwissenschaftler Volker Kronenberg, Universität Bonn, ordnet Moderatorin Mareike Bokern die Ereignisse ein.



