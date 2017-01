Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.266,20 +0,12% +1,34% Euro-Stoxx-50 3.314,81 +0,86% +0,74% Stoxx-50 3.036,69 +0,54% +0,87% DAX 11.597,76 +0,67% +1,02% FTSE 7.317,59 +0,35% +2,45% CAC 4.908,48 +0,92% +0,95% Nikkei-225 19.287,28 +0,80% +0,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,83 +21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,42 53,01 -1,1% -0,59 -2,4% Brent/ICE 55,44 56,01 -1,0% -0,57 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,75 1.195,80 +0,1% +0,95 +3,9% Silber (Spot) 16,78 16,77 +0,1% +0,01 +5,4% Platin (Spot) 974,10 978,00 -0,4% -3,90 +7,8% Kupfer-Future 2,65 2,67 -0,9% -0,02 +5,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften sich zum Wochenausklang etwas von den Verlusten des Donnerstags erholen. Das Grübeln darüber, was die Präsidentschaft Donald Trumps wohl für die US-Wirtschaft bedeutet, dürfte erst einmal Pause haben. Denn es gilt handfeste Daten zu verarbeiten. Schon vor der Startglocke werden Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsatz aus dem Dezember veröffentlicht. Und auch die Bilanzsaison nimmt Fahrt auf mit Quartalsausweisen der drei Großbanken JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo. Die Zahlen der Bank of America liegen schon vor: Das Geldhaus übertraf beim Gewinn je Aktie die Erwartungen, die Einnahmen blieben jedoch etwas unter dem Analystenkonsens.

Daneben wurden einige Übernahmen bzw Veräußerungen bekannt. So kauft KKR die Werkzeugsparte der japanischen Hitachi für 1,3 Milliarden Dollar. Und Anadarko veräußert seine Öl- und Gasanlagen im Süden des US-Bundesstaats Texas für 2,3 Milliarden Dollar an Sanchez Energy und Blackstone Group, wie aus informierten Kreisen verlautete.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q

14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,6 zuvor: 98,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen erholen sich am Freitag etwas von den Verlusten des Vortags. Die Aktie von Fiat Chrysler, die am Donnerstag wegen des Vorwurfs manipulierter Abgaswerte in den USA um mehr als 17 Prozent eingebrochen war, erholt sich um 3,4 Prozent. Unter Druck geraten dagegen Renault, die um 2,5 Prozent nachgeben. Die französische Staatsanwaltschaft wirft dem Konzern Betrug bei den Abgaswerten vor. Europas Bankensektor steigt um 1,1 Prozent. Bei CS Group, Credit Agricole, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS und Unicredit reichen die Kursgewinne von 2 bis über 4 Prozent. Hier könnten Anleger auf gute Ergebnisse der US-Banken setzen. Fresenius Medical Care (FMC) und andere Dialyseanbieter haben in den USA im Streit um Zuschüsse für bedürftige Dialysepatienten einen Teilerfolg errungen. Eine Verordnung, die am Freitag in Kraft treten sollte, wonach der American Kidney Fund den Dialysepatienten keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen darf, wurde von einem Richter im Bundesstaat Texas per einstweiliger Verfügung für zwei Wochen außer Kraft gesetzt. FMC-Aktien tendieren daraufhin freundlich. Hugo Boss fallen um 2,7 Prozent, nachdem die Citigroup die Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" gesenkt hat. UBS hat den Börsenbetreiber Euronext auf "Kaufen" hoch gestuft, die Aktie steigt um 4 Prozent. Goldman Sachs hat Prosiebensat.1 zum Kauf empfohlen, was den Kurs um 1 Prozent zulegen lässt. Bryan Garnier hat die Merck-Aktie zum Kauf empfohlen, sie gewinnt 1,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.30 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0645 +0,05% 1,0640 1,0658 +1,2% EUR/JPY 122,0615 +0,08% 121,9691 121,45 -3,2% EUR/CHF 1,0733 +0,06% 1,0726 1,0740 +0,2% EUR/GBP 0,8742 +0,16% 0,8744 1,1465 +2,6% USD/JPY 114,68 +0,02% 114,66 113,97 -1,9% GBP/USD 1,2177 +0,10% 1,2165 1,2221 -1,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien haben sich zum Wochenausklang Gewinner und Verlierer in etwa die Waage gehalten. Ein stärker als erwartet ausgefallener Exportrückgang Chinas im Dezember belastete die Stimmung in Schanghai allenfalls leicht. Die Aktie des Import-Exportunternehmens Shanghai Material Trading verlor jedoch 7,4 Prozent. Die Börse in Seoul zeigte sich mit moderaten Abgaben nach der Entscheidung der südkoreanischen Notenbank, die Leitzinsen unverändert zu lassen, trotz eines gesenkten Wachstumsausblicks. Vor allem das Minus von 3,5 Prozent beim Schwergewicht Samsung drückte den Kospi ins Minus. Erst am Donnerstag war die Aktie trotz der Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen Korruptionsverdachts auf ein Allzeithoch gestiegen. Nun wurde der Vizevorsitzende Lee Jae Yong als Verdächtiger stundenlang verhört, ohne dass bislang weitere Details dazu bekannt wurden. In Tokio sprangen Takata um 16,5 Prozent nach oben, weil das Unternehmen laut einem Bericht des Wall Street Journals unmittelbar vor einer Einigung im Streit mit dem US-Justizministerium stehen soll gegen eine Strafzahlung von rund 1 Milliarde Dollar. Für Nintendo ging es um 5,8 Prozent südwärts. Die neue Spielekonsole Switch wird deutlich teurer als erwartet. Seven & I profitierten derweil von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Die Aktie gewann 8,5 Prozent. In Hongkong gewannen China Vanke knapp 6 Prozent. Der Markt honoriere damit den Einstieg von Shenzhen Metro bei dem Unternehmen, hieß es. Nach positiven Analystenkommentaren gewannen Geely 3,7 und Great Wall Motor 3,1 Prozent. Einen Kursabsturz um über 22 Prozent erlebten Automated Systems. Der IT-Dienstleister hatte den Markt mit zwei Maßnahmen zur Beschaffung frischen Kapitals überrascht, darunter eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen will damit Akquisitionen finanzieren.

CREDIT

Ruhig verläuft das frühe Geschäft an Europas Kreditmärkten am Freitag. Neben den am Mittag zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen verschiedener US-Banken, die eine Indikation für die Entwicklung des Sektors in Europa liefern könnten, warten die Anleger auf die Rating-Entscheidung von DBRS zu Italien, die allerdings erst am Abend erwartet wird. Analysten schließen eine Abstufung der italienischen Bonität nicht aus. Derzeit stufen die Kanadier italienische Schulden mit "A-" ein, der Ausblick ist aber negativ.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Billigflieger SpiceJet kauft bis zu 205 Flugzeuge bei Boeing

Die indische Billigfluggesellschaft SpiceJet hat dem US-Flugzeugbauer Boeing einen Großauftrag beschert. Die beiden Unternehmen teilten mit, die Inder hätten zugesagt, insgesamt bis zu 205 Flugzeuge abzunehmen. Eine finanzielle Größenordnung wurde allerdings nicht genannt.

Nordex erzielt 2016 Rekordauftragseingang in Deutschland

Der Windturbinenhersteller Nordex hat 2016 in Deutschland neue Aufträge im Wert von mehr als 1,17 Milliarden Euro verbucht. Das waren 28 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Auftragseingang im Heimatmarkt im vergangenen Jahr ist der höchste seit der Gründung des Unternehmens 1985, wie die Nordex SE mittelte.

SinnerSchrader startet mit Gewinnschub ins Geschäftsjahr 2016/17

Die Digitalagentur Sinnerschrader hat im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2016/17 einen zum Umsatz überproportionalen Gewinnzuwachs verzeichnet. Die seit Jahresbeginn bereits um gut 7 Prozent gestiegene Aktie notiert um gut 2 Prozent höher bei 7,25 Euro, nachdem sie unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen bis auf 7,38 Euro geklettert war.

Nintendo bringt neue Spielekonsole Switch am 3. März in den Handel

Nintendo hat seine neue Spielekonsole Switch präsentiert. Sie kann zu Hause, mit wenigen Handgriffen umgewandelt aber auch unterwegs benutzt werden - und will damit nicht nur der PlayStation 4 und der XBox, sondern auch Smartphones Konkurrenz machen. Switch soll am 3. März in Japan und in den USA für 300 Dollar (282 Euro) in den Handel kommen, wie der japanische Konzern mitteilte.

Renault-Aktie fällt nach Ermittlungseröffnung wegen Abgasbetrug

