München - Der MEAG FairReturn A (ISIN DE000A0RFJ25/ WKN A0RFJ2) ist ein aktiv gemanagter europäischer Mischfonds mit hoher Flexibilität bezüglich der durchschnittlichen Restlaufzeit des Rentenportfolios, so die Experten von MEAG.Neben verzinslichen Wertpapieren investiere der Fonds auch in Aktien, deren Anteil sich den Marktgegebenheiten entsprechend in der Regel zwischen 0 Prozent und 15 Prozent bewege. Ziel seien ein langfristig positiver Ertrag sowie ein hoher Wertzuwachs bei Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.

Den vollständigen Artikel lesen ...